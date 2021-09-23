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مقتل طيار بتحطم طائرة تدريب لسلاح الجو الباكستاني

مقتل طيار بتحطم طائرة تدريب لسلاح الجو الباكستاني
الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥٨ بتوقيت غرينتش

أكد الجيش الباكستاني مقتل قائد طائرة التدريب التي تحطمت أمس الأربعاء إثر تعرضها لعطل فني شمالي البلاد.

العالم-باكستان

وقال متحدث باسم القوات الجوية الباكستانية: "تحطمت طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية الباكستانية خلال مهمة تدريب روتينية" في منطقة مردان بإقليم خيبر بختو نخواه شمال غرب باكستان، مضيفا أن الطيار لقي مصرعه خلال الحادث "لعدم تمكنه من القفز بالمظلة في الوقت المناسب".

من جهته، قال مسؤول في الشرطة المحلية إن الطائرة كانت تنفذ مهمة تدريب روتينية عندما تعرضت لعطل وتحطمت في حقول قرب قرية غانديري، مضيفا أن الطيار قاد طائرته إلى مكان مهجور قرب القرية بعد اكتشاف العطل لتفادي وقوع الضحايا والدمار على الأرض.

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