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مصرع 3 أطفال في بركة مياه بطرح النيل

مصرع 3 أطفال في بركة مياه بطرح النيل
الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٢ بتوقيت غرينتش

 لقي 3 أطفال مصرعهم غرقا بمحافظة بني سويف في مصر، إثر سقوطهم في بركة مياه بطرح نهر النيل، أثناء لعبهم بالقرب من الأرض الزراعية بقرية الشناوية.

العالم- منوعات

وتبين من التحريات الأولية أن الأطفال الثلاثة أعمارهم 10 و7 و4 سنوات وجميعهم يقيمون بقرية الشناوية، وتمكن الأهالي من انتشال جثثهم ونقلها إلى منزلي أسرتيهم.

وتبين من أقوال أهالي الأطفال الثلاثة أنهم كانوا بصحبة أسرتيهم في الأرض الزراعية، ونظرا لانشغال الأهل في الأرض، غافلهم الأطفال للهو بالقرب من بركة عميقة ممتلئة بالمياه، نتيجة ارتفاع منسوب نهر النيل، ومع تأخرهم قاموا بالبحث عنهم ليجدوا جثثهم طافية فوق مياه البركة، فقاموا بانتشالهم ونقلهم للمنزل.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وصرحت بدفن جثث الأطفال الثلاثة بناء على تقرير مفتش الصحة المختص، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

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