الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١
٠٩:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

أدوية مضادة للسرطان توقف تكاثر الفيروس التاجي المستجد

أدوية مضادة للسرطان توقف تكاثر الفيروس التاجي المستجد
الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥٥ بتوقيت غرينتش

 أعلن علماء جامعة ليفربول البريطانيةـ، أن بعض الأدوية المستخدمة في علاج السرطان، قادرة على وقف تكاثر الفيروس التاجي المستجد.

العالم- منوعات

وأجرى علماء الجامعة، تجارب باستخدام عقار افاتينيب (AFATINIB) التجريبي، وكذلك دواء سورافينيب (Sorafenib) المعتمد في علاج سرطان الكلى والكبد، واتضح لهم أن الدوائين يمنعان تكاثر الفيروس التاجي المستجد، دون التسبب بتغيرات مرضية في خلايا الجسم.

واكتشف الباحثون مواقع جديدة لم تكن معروفة سابقا، لانقسام العديد من البروتينات الفيروسية بما فيها المستضدات الرئيسية S ("spike") و N (بروتين نوكليوكابسيد nucleocapsid) ، والتي تعد أهدافًا رئيسية للأجسام المضادة واللقاحات ، سواء الموجودة أو قيد التطوير.

واستخدم الباحثون طريقة تحليل مطيافية الكتلة، أثناء الإصابة بالفيروس التاجي المستجد، خلال دراستهم لعمليات انشطار البروتينات، بحسب موقع phys.org.

ومن جانب آخر، اكتشف علماء من جامعة فيينا الطبية، أن الفيروس التاجي المستجد يخلق استجابة فريدة لمنظومة المناعة. وقد نُشرت نتائج عملهم في مجلة Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.

واكتشف الباحثون، مجموعة معينة من المؤشرات المناعية في دم المصابين بـ "كوفيد-19"ـ يمكن بواسطتها التمييز بين الإصابة بالفيروس التاجي وأمراض الجهاز التنفسي الفيروسية الأخرى.

روابط ذات صلة

الصحة العالمية: «دلتا كورونا» الأكثر انتشارا حول العالم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

أنصارالله تسيطر على بيحان وحريب وتقترب من تحرير مأرب

وسائل إعلام: حفتر سيعلن قريبا عن ترشحه للرئاسة الليبية

شاهد.. ايران ترفض خوض مفاوضات من أجل المفاوضات

وزيري خارجية العراق وسوريا بحثا سبل جديدة للعمل المشترك

شاهد..عقدة الخطوة الاولی للعودة الی المفاوضات النووية

وسط تداعيات أزمة الغواصات.. لقاء مرتقب بين لودريان وبلينكن