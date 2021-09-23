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رئيس وزراء التشيك: بروكسل تتدخل في حملتنا الانتخابية

رئيس وزراء التشيك: بروكسل تتدخل في حملتنا الانتخابية
الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥٧ بتوقيت غرينتش

قال أندريه بابيش رئيس وزراء التشيك، إن بروكسل تتدخل في حملة انتخابات مجلس النواب المقبلة في بلاده، المقررة في 8 و 9 أكتوبر القادم.

العالم-اوروبا

وأضاف بابيش، في مقابلة نشرتها اليوم الخميس النسخة الإلكترونية لصحيفة Parlamentnilisty: "تتدخل بروكسل في حملتنا الانتخابية. وهو أمر لا يجوز لها التحدث عنه. هذا ليس من شأنهم. نحن دولة حرة وذات سيادة".

وتابع رئيس وزراء التشيك، أنه يتم الضغط على المفوضية الأوروبية لكي تتدخل في الشؤون الداخلية لجمهورية التشيك، ويجري ذلك في المقام الأول من جانب أعضاء البرلمان الأوروبي الذين يمثلون أحزاب المعارضة في التشيك.

ووجه رئيس وزراء التشيك، سهام انتقاده إلى نائبة رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون الشفافية فيرا يوروفا، التي وفقا للسيد بابيش، تحاول تلقين حركة ANO التي يترأسها، مع أي منظمات سياسية يمكنها التعاون، ومع أي منها لا يجوز التعاون. وقال: "هذا ليس من اختصاصها. هذا الأمر لا يمسها بتاتا. لا يجوز لها التحدث عن هذا الموضوع".

ونوه بابيش، بأنه بالإضافة إلى جمهورية التشيك، تشعر هنغاريا وبولندا بتدخل الهيئات القيادية للاتحاد الأوروبي في شؤونها الداخلية.

وأشار بابيش إلى أن البرلمان الأوروبي، يقوم بنشاط كبير في هذا المجال. وقال بابيش إن الغرض من هذه التصرفات، هو التأثير على نتائج الانتخابات البرلمانية.

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