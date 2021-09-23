"قسد" تنفذ مداهمات في محيط قريتين بريف دير الزور

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن مجموعات مسلحة من جماعة "قسد" مدعومة بقوة عسكرية من القوات الأمريكية طوقت المناطق السكنية في محيط قريتي بسيتين و الجاسمي بريف دير الزور الشمالي الليلة الماضية واختطفت عدداً من المدنيين واقتادتهم إلى جهات مجهولة.

وأشارت المصادر إلى أن المداهمة تمت بمساندة من الطيران الأمريكي المروحي والمسير الذي حلق على ارتفاع منخفض فوق منازل الأهالي ما أثار الهلع ولا سيما لدى الأطفال.

ونفذت "قسد" الاثنين الماضي حملة مداهمات في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي ومدينة الحسكة اختطفت خلالها عدداً من سكانهما.