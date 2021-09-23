مفوضية الانتخابات العراقية تعلن اتمام جميع استعدادات بيوم الاقتراع

العالم - العراق

وقال رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف في كلمته خلا المؤتمر الصحفي للمفوضية العليا للانتخابات، إن "المفوضية واجهت منذ تسلم مجلس مفوضيها الحالي مشاكل وتعقيدات عدة"، لافتا الى أن "اللجنا العليا للانتخابات أتمت جميع الاستعدادات الخاصة بيوم الاقتراع".

واضاف، ان "جميع مفردات العمل اكتملت، منها تحديث سجل الناخبي وطباعة بطاقات الناخبين".

وتابع خلف، "نقول للمواطنين مامن سبيل او حل الا بمشاركتكم"، معربا عن آمله بـ"مشاركة اكبر عدد من المواطنين في الانتخابات المقبلة".

واشار الى أن "الانتخابات سيشهد تحولا جديدا"، معبرا عن شكره لـ"الأمم المتحدة والحكومة لعملهم المستمر في سبيل اجراء الانتخابات في موعدها المحدد".

واكد رئيس مجلس المفوضين أن "نتائج الانتخابات ستعلن بعد 24 ساعة من انتهاء يوم الانتخابات".