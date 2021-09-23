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الكيان الاسرائيلي: 10 وفيات و6 الاف إصابة جديدة بكورونا

الكيان الاسرائيلي: 10 وفيات و6 الاف إصابة جديدة بكورونا
الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

أظهرت المعطيات التي نشرتها وزارة الصحة التابعة لكيان الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الخميس، أن 10 مرضى بفيروس كورونا توفوا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 7592 منذ بداية الجائحة.

وشُخصت 5,921 إصابة بالفيروس، أمس الأربعاء، إثر إجراء 106,913 فحصا لتشخيص الإصابة بكورونا، لتصل نسبة الفحوصات الموجبة إلى 5.64%.

ويرقد في المستشفيات 1,061 مريضا بكورونا، بينهم 723 مريضا في حالة خطيرة، و197 منهم يخضعون لتنفس اصطناعي.

ووُصِفت 253 حالة بـ"الحرجة"، فيما أشارت المعطيات إلى أن 128 إصابة بحالة "متوسطة"، و180 بحالة "طفيفة".

ووفقا للمعطيات الرسمية، فإن الحالات الخطيرة في أوساط من هم بجيل 60 عامًا وما دون، لكل 100 ألف شخص، بلغت: 7.8 لغير المتطعّمين، و1.4 للمتطعمين بدون جرعة معزّزة (ثالثة)، و0.5 للمتطعّمين مع جرعة معزّزة.

والحالات الخطيرة في أوساط من هم بجيل 60 عامًا فما فوق: فهي 185.1 لغير المتطعّمين و42.5 لمتطعمين بدون جرعة معزّزة، و4.2 لمتطعّم مع جرعة معزّزة.

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