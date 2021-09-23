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الرئيس اللبناني يترأّس اجتماعاً للوفد المفاوض في ملفّ ترسيم الحدود

الرئيس اللبناني يترأّس اجتماعاً للوفد المفاوض في ملفّ ترسيم الحدود
الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥٥ بتوقيت غرينتش

ترأّس الرئيس اللبناني​ ​ميشال عون​ اليوم الخميس  اجتماعاً للوفد اللبناني إلى المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود​ البحرية الجنوبية.

العالم_لبنان

وخصص الاجتماع لتقييم مسار المفاوضات والخطوات المقبلة بعد توقيع ​كيان إسرائيل عقود تقييم تنقيب ​الغاز​ والنفط مع إحدى الشركات في المنطقة المتنازع عليها، لاسيما وأن هذه الخطوة تتناقض مع مسار التفاوض.

وقبل ذلك قدم وفد لجنة الترسيم احاطة إلى وزير الخارجية عبدالله بو حبيب شرح فيها خطة اللجنة واستراتيجيتها ورؤيتها للملف من المنظار الهيدروغرافي التقني والقانوني.

فيما عرضت وزارة الخارجية اللبنانية وجهة نظرها من الجهة السياسية وتصورها لمسار هذا الموضوع بحكم كونه موضوعا سياسيا والقرار يعود فيه الى الحكومة برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

يدور النزاع الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل على مجمع نفطي في البحر الأبيض المتوسط يقول لبنان إنه يقع ضمن مياهه الإقليمية والاقتصادية، وتزعم إسرائيل أن لها الحق في جزء من مساحة الرقعة.

ويتمثل المجمع أوالبلوك رقم 9 في منطقة على شكل مثلث تصل مساحتها إلى 860 كيلومترا مربعا، وتقع على امتداد ثلاثة من المجمعات البحرية العشرة في لبنان.

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