غزة: تسجيل 8 حالات وفاة و 1534 اصابة جديدة بكورونا 

وأكدت الصحة في بيانها اليومي تسجيل ثماني حالات وفاة ، ليرتفع العدد الى 1319 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

وأشارت الصحة إلى تعافي 1758 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، ما يرفع إجمالي المتعافين 138850 حالة.

وقالت إن إجمالي تراكمي للمصابين 160733 إصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 20564 حالة.

وأوضحت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 410، فيما يبلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 262 حالة.

وبلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، بينما إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 396768 شخصا.