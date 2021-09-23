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غزة: تسجيل 8 حالات وفاة و 1534 اصابة جديدة بكورونا 

غزة: تسجيل 8 حالات وفاة و 1534 اصابة جديدة بكورونا 
الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥٠ بتوقيت غرينتش

 اعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة اليوم الخميس، تسجيل 8 حالة وفاة و 1534 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 4586 فحصا مخبريا خلال  24 ساعة الماضية.

وأكدت الصحة في بيانها اليومي تسجيل ثماني حالات وفاة ، ليرتفع العدد الى 1319 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

وأشارت الصحة إلى تعافي 1758 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، ما يرفع إجمالي المتعافين 138850 حالة.

وقالت إن إجمالي تراكمي للمصابين 160733 إصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 20564 حالة.

وأوضحت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 410، فيما يبلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 262 حالة.

وبلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، بينما إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 396768 شخصا.

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