الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١
٠٩:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

روسيا تعلق علق على التصريح البريطاني الجديد حول "قضية سكريبال"

روسيا تعلق علق على التصريح البريطاني الجديد حول
الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥٣ بتوقيت غرينتش

قال سيرغي ناريشكين مدير الاستخبارات الخارجية الروسية، إن تصريحات سكوتلانديارد حول تورط مزعوم لروسي ثالث في قضية سكريبال هي كذبة أخرى.

العالم-روسيا

وأشار إلى أنها محاولة لصرف انتباه الجمهور، عن فرار الناتو المخزي من أفغانستان. وأضاف: "حسب رأيي هذه محاولة، للتستر على الكذبة السابقة أو دعمها بكذبة أخرى".

وتابع ناريشكين: "بالإضافة إلى ذلك، في ضوء الأحداث الأفغانية الأخيرة، ربما تكون هذه أيضا محاولة لصرف انتباه الجمهور عن عار الفرار من أفغانستان – وخاصة فرار قوات الولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك بريطانيا، لإلهاء الجمهور عن حقيقة أن الناتو لم يعد في الوقت الحاضر قادرا على الحفاظ على الأمن في هذه المنطقة أو تلك من العالم".

في وقت سابق، وجهت الشرطة البريطانية اتهامات إلى مواطن روسي ثالث في قضية التسميم المزعوم لرجل الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته.

روابط ذات صلة

واشنطن تواصل الحوار مع موسكو حول الامن السيبراني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أنصارالله تسيطر على بيحان وحريب وتقترب من تحرير مأرب

وسائل إعلام: حفتر سيعلن قريبا عن ترشحه للرئاسة الليبية

شاهد.. ايران ترفض خوض مفاوضات من أجل المفاوضات

وزيري خارجية العراق وسوريا بحثا سبل جديدة للعمل المشترك

شاهد..عقدة الخطوة الاولی للعودة الی المفاوضات النووية

وسط تداعيات أزمة الغواصات.. لقاء مرتقب بين لودريان وبلينكن