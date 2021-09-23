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شاهد..عقدة الخطوة الاولی للعودة الی المفاوضات النووية

الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠٢ بتوقيت غرينتش

أكد الباحث السياسي الروسي اندريه اونتيكوف علی ضرورة مباشرة الولايات المتحدة بالخطوة الاولی للعودة الی المفاوضات النووية مع ايران.

العالم - خاص بالعالم

وقال اندريه اونتيكوف:"من حق وزير الخارجية الايراني ان يری ان الاوروبيين يتصرفون وكأن ايران هي التي انسحبت من الاتفاق النووي، في حين ان من انسحبت من الاتفاق هي الولايات المتحدة".

ورأی الباحث السياسي الروسي ان الولايات المتحدة هي المسؤولة الاساسية ازاء كل ما حدث من توقف المفاوضات وتبعاتها.

وانتقد اونتيكوف الدور الاوروبي ازاء الاتفاق النووي مع ايران قائلاً:"بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، توقعت موسكو ان تتصرف الدول الاوروبية كدول ذات سيادة ولكن في نهاية المطاف الدول الاوروبية أصبحت خاضعة للموقف الاميركي".

وأكد علی رفض محاولات الولايات المتحدة فرض ملفات اخری علی طاولة الحوار حول الاتفاق النووي مؤشراً علی ضرورة التركيز علی الاتفاق النووي وليس أكثر وهذا ما تؤكد موسكو عليه.

وشدد علی انه علی الولايات المتحدة ان تقوم بالخطوة الاولی فيما يخص استئناف المفاوضات لأنها هي التي انسحبت منه.

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