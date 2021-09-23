شاهد.. ايران ترفض خوض مفاوضات من أجل المفاوضات

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وأشار فكري الی انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي وقعته حكومة اوباما وتخلت عنه حكومة ترامب، مؤكداً ان ايران لا تريد ان تجرب المجرب.

وأوضح ان الانسحاب الاميركي من الاتفاق النووي وتجديد العقوبات ضد ايران، تسبب بخسائر اقتصادية عدة لايران، وطهران لاترضی بأن تكون عرضة لتجديد هذه اللعبة.

وأشار فكري الی تصريحات وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان مؤكداً ان ايران لن ترضی بالأقوال وانها تريد أفعالاً في هذه الجولة من المفاوضات، فهي لاتريد خوض مفاوضات من أجل المفاوضات فقط.