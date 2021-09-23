الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١
٠٩:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. ايران ترفض خوض مفاوضات من أجل المفاوضات

الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش

 أكد الباحث والمحلل السياسي د. مسعود فكري علی ضرورة التزام الولايات المتحدة بالتقيد بالاتفاق النووي وعدم الانسحاب منه مجدداً.

العالم - خاص بالعالم

وأشار فكري الی انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي وقعته حكومة اوباما وتخلت عنه حكومة ترامب، مؤكداً ان ايران لا تريد ان تجرب المجرب.

وأوضح ان الانسحاب الاميركي من الاتفاق النووي وتجديد العقوبات ضد ايران، تسبب بخسائر اقتصادية عدة لايران، وطهران لاترضی بأن تكون عرضة لتجديد هذه اللعبة.

وأشار فكري الی تصريحات وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان مؤكداً ان ايران لن ترضی بالأقوال وانها تريد أفعالاً في هذه الجولة من المفاوضات، فهي لاتريد خوض مفاوضات من أجل المفاوضات فقط.

روابط ذات صلة

موسكو: إيران تريد حلاً لإحياء الاتفاق النووي وليس مفاوضات طويلة

امير عبداللهيان ينتقد تنصل الجانب الاوروبي في الوفاء بالتزاماته في الاتفاق النووي

بايدن من منبر الأمم المتحدة: مستعدون للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران

محادثات ايرانية المانية حول مستجدات الاتفاق النووي

بوريل: لا اجتماع مع إيران في الأمم المتحدة بشأن الاتفاق النووي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أنصارالله تسيطر على بيحان وحريب وتقترب من تحرير مأرب

وسائل إعلام: حفتر سيعلن قريبا عن ترشحه للرئاسة الليبية

شاهد.. ايران ترفض خوض مفاوضات من أجل المفاوضات

وزيري خارجية العراق وسوريا بحثا سبل جديدة للعمل المشترك

شاهد..عقدة الخطوة الاولی للعودة الی المفاوضات النووية

وسط تداعيات أزمة الغواصات.. لقاء مرتقب بين لودريان وبلينكن