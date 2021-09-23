حماس: إغلاق الاحتلال المسجد الإبراهيمي استفزاز وقح لمشاعر المسلمين

وأكد الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تصريح الخميس، أن مخططات الاحتلال ومحاولاته تهويد المسجد الإبراهيمي، وتزييف تاريخ شعبنا ومقدساته، لن تزيدنا إلا تمسكًا بحقوقنا، وإصرارًا على انتزاعها من عدونا، فمصير الاحتلال إلى زوال.



ودعا الشعب الفلسطيني إلى التصدي لهذه المحاولات الهمجية، وإفشال سياسة الاحتلال ومخططاته.



وأضاف: أن "سلطة عباس مطالبة اليوم بتسليح شعبنا الفلسطيني، وإطلاق يد المقاومة بدلًا من ملاحقتها للقيام بواجبها في الدفاع عن المقدسات".



وكانت قوات الاحتلال قررت إغلاق المسجد الإبراهيمي أمام المصلين، بالكامل بذريعة الأعياد اليهودية، اعتبارًا من الثلاثاء، وحتى منتصف ليلة الجمعة المقبلة.