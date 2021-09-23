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قائد الدفاع الجوي لحرس الثورة:ايران ضمن الدول المتفوقة في المجال الصاروخي، واميركا والكيان الصهيوني يخشيان بشدة القدرة العسكرية الايرانية

الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش

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