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رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة الاسراع بعملية التطعيم بلقاح كورونا

رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة الاسراع بعملية التطعيم بلقاح كورونا
الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٠٦ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي ضرورة مضاعفة الاسراع في عملية التطعيم بلقاح كورونا لمختلف المجموعات المهنية في البلاد.

العالم - ايران

وبعد تسلمه اليوم الخميس تقرير اللجان التخصصية التابعة للجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا حول الاجراءات المتخذة في مجال التطعيم باللقاح والسيطرة على المرض في البلاد، اشار رئيس الجمهورية الى ضرورة الاهتمام بالكشف عن المرضى مع التنفيذ الكامل لمشروع "الشهيد سليماني" الصحي وقال: ان تقوية عملية العلاج الميداني والتعليم العام لالتزام التوصيات الصحية والاعلان عن التحذيرات اللازمة وفي وقتها اللازم، مؤثرة كثيرا في السيطرة على المرض.

واضاف: ان الاشراف على التنفيذ الدقيق للتوصيات الصحية وتطبيق القانون والاهتمام بالتزام الشؤون الصحية في جميع معابر الدخول الى البلاد لرعايا جميع الدول.

كما اكد رئيس الجمهورية ضرورة اعداد وصفة شاملة للتوقعات الوقائية لمواجهة الامواج المتحملة القادمة والانواع الجديدة لفيروس كورونا مع تحديد مسؤوليات جميع الاجهزة .

وقال آية الله رئيسي: ان الاعلان الدقيق وفي وقته المناسب حول القرارات المتخذة لافتتاح المدارس يجب ان يحظى باهتمام خاص من قبل المسؤولين المعنيين.

وتم خلال الاجتماع طرح مقترحات لخفض القيود وتطبيق القيود الذكية بدل الاغلاقات للمجموعات المهنية المختلفة وتقرر دراسة هذه المقترحات في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.

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