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5 ملايين جرعة جديدة من لقاح كورونا وصلت إلى ايران اليوم

5 ملايين جرعة جديدة من لقاح كورونا وصلت إلى ايران اليوم
الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:١١ بتوقيت غرينتش

وصلت الشحنة الـ 21 من لقاح كورونا من قبل جمعية الهلال الأحمر الايراني والتي تضم 5 ملايين جرعة اليوم الخميس الى مطار "الإمام الخميني (رض)" بطهران وجرى تسليمها إلى وزارة الصحة.

العالم - ايران

وقال رئيس جمعية الهلال الأحمر الايراني كريم همتي، اليوم الخميس: مع وصول هذه الشحنة التي تضم 5 ملايين جرعة إلى إيران، فأن إجمالي عدد جرعات اللقاح بلغت 40 مليونا و 390 الف جرعة من لقاح كورونا المستوردة من قبل جمعية الهلال الاحمر منذ أيار/ مايو حتى اليوم.

واعلن عن زيادة واردات الهلال الأحمر من اللقاح أسبوعيا، وقال: سيتم استيراد 15 مليون جرعة لقاح كورنا كل أسبوع، بإجمالي 60 مليون جرعة من اللقاح من 2 تشرين الاول /أكتوبر لغاية الاول من تشرين الثاني/ نوفمبر .

يذكر انه مع احتساب شحنة اليوم فقد بلغ عدد جرعات لقاح كورونا المستوردة من الخارج اكثر من 65 مليون جرعة لغاية الان.

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