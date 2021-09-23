"قسد" تفرض حظر تجوال كلي في محافظة الحسكة

العالم - سوريا

قررت خلية أزمة وباء كورونا في إقليم الجزيرة في اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 2021/9/22 ما يلي:

1- يفرض حظر التجوال الكلي في إقليم الجزيرة لمدة سبعة أيام ابتداءً من صباح يوم السبت الساعة السادسة صباحاً 2021/9/25 ولغاية يوم الجمعة 2021/10/1 ضمناً ووفق البنود التالية:

– إغلاق كافة المرافق العامة والأسواق والمحال الصناعية ودور العبادة والمدارس والجامعات والمعاهد والروضات والمطاعم والمقاهي والعيادات الطبية وتتوقف الأنشطة الرياضية.

– يمنع التنقل بين المدن والأرياف.

– يستثنى من حظر التجوال: ( المنظمات الإغاثية – صهاريج المياه – المحروقات – سيارات نقل الخضروات والأدوية ووسائل الإعلام.

– المزارعين أصحاب المشاريع الزراعية وذلك بموجب مهمات رسمية عائدة ل اللجان الزراعية.

– المشافي الخاصة على أن تستقبل الحالات الإسعافية فقط، والصيدليات وذلك وفق جداول مناوبة ينظمها اتحاد الصيادلة.

– محلات المواد الغذائية والخضروات واللحوم في الحارات فقط، على أن تفتح من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً.

– أسواق الهال، على أن تفتح من الساعة العاشرة مساءً وحتى العاشرة صباحاً.

– الأفران والمطاحن ومعتمدي الخبز.

– كما يتم توقيف العمل في كافة مؤسسات الإدارة الذاتية باستثناء:

1- البلديات ( أقسام النظافة – المياه – مشاريع التزفيت، مع القيام بحملات النظافة والتعقيم.

2- الاقتصاد: ( الأفران – المطاحن – الزراعة – التموين).

3- طوارئ الكهرباء.

4- مديرية المحروقات.

5- مكاتب المنظمات والمخيمات وفق مناوبات يتم تحديدها.

6- هيئة الصحة وجميع العاملين في المشافي وكوادر الطوارئ.