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"قسد" تفرض حظر تجوال كلي في محافظة الحسكة

الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:١٩ بتوقيت غرينتش

قررت جماعة "قسد" فرض حظر تجوال كلي على المواطنين في محافظة الحسكة.

العالم - سوريا

قررت خلية أزمة وباء كورونا في إقليم الجزيرة في اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 2021/9/22 ما يلي:
1- يفرض حظر التجوال الكلي في إقليم الجزيرة لمدة سبعة أيام ابتداءً من صباح يوم السبت الساعة السادسة صباحاً 2021/9/25 ولغاية يوم الجمعة 2021/10/1 ضمناً ووفق البنود التالية:
– إغلاق كافة المرافق العامة والأسواق والمحال الصناعية ودور العبادة والمدارس والجامعات والمعاهد والروضات والمطاعم والمقاهي والعيادات الطبية وتتوقف الأنشطة الرياضية.
– يمنع التنقل بين المدن والأرياف.
– يستثنى من حظر التجوال: ( المنظمات الإغاثية – صهاريج المياه – المحروقات – سيارات نقل الخضروات والأدوية ووسائل الإعلام.
– المزارعين أصحاب المشاريع الزراعية وذلك بموجب مهمات رسمية عائدة ل اللجان الزراعية.
– المشافي الخاصة على أن تستقبل الحالات الإسعافية فقط، والصيدليات وذلك وفق جداول مناوبة ينظمها اتحاد الصيادلة.
– محلات المواد الغذائية والخضروات واللحوم في الحارات فقط، على أن تفتح من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً.
– أسواق الهال، على أن تفتح من الساعة العاشرة مساءً وحتى العاشرة صباحاً.
– الأفران والمطاحن ومعتمدي الخبز.
– كما يتم توقيف العمل في كافة مؤسسات الإدارة الذاتية باستثناء:
1- البلديات ( أقسام النظافة – المياه – مشاريع التزفيت، مع القيام بحملات النظافة والتعقيم.
2- الاقتصاد: ( الأفران – المطاحن – الزراعة – التموين).
3- طوارئ الكهرباء.
4- مديرية المحروقات.
5- مكاتب المنظمات والمخيمات وفق مناوبات يتم تحديدها.
6- هيئة الصحة وجميع العاملين في المشافي وكوادر الطوارئ.

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"قسد" تفرض حظر تجوال كلي في محافظة الحسكة

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