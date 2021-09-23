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رويترز: وزارة الدفاع التايوانية تعلن ارسال مقاتلات لتحذير 19 طائرة صينية من بينها مقاتلات وقاذفتا قنابل اخترقت مجالها للدفاع الجوي

الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٢٣ بتوقيت غرينتش

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