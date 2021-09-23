الكويت والعراق تبحثان العلاقات المشتركة وتنسيق المواقف

العالم - الكويت

وجرى لقاء بين "الصباح" و"صالح" أمس الأربعاء في مدينة نيويورك، على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة بمقر الأمم المتحدة.

وبينت الرئاسة العراقية أنه خلال اللقاء، جرت الإشادة بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات العراقية الكويتية، ووصفتها بأنها "الآن في أفضل حالاتها".

وأكد صالح بحسب بيان الرئاسة، حرص العراق على بناء علاقات وثيقة مع الكويت، وتعزيز التعاون المشتركة لما فيه مصلحة البلدين.

بدوره أكّد "الصباح" سعي الكويت نحو تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ودعم أمن واستقرار العراق، مشيراً إلى حرص بلاده على تعزيز أواصر العمل المشترك، وصولاً نحو تحقيق التكامل الاقتصادي، وخفض مصادر التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.