الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١
١٢:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

الرئيس عون يعقد اجتماعاً مع الوفد المفاوض مع الاحتلال، ماذا جاء فيه؟

الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:١٠ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم ان الرئيس اللبناني ميشال عون ترأس اجتماعاً مع وفد بلاده الى المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع كيان الاحتلال الاسرائيلي.

العالم- مراسلون

وقال مراسلنا الزميل حسين عزالدين، ان الاجتماع جاء اثر اعلان الاحتلال عن توقيعه عقداً مع شركة هلبرتون للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها ما اعتبر لبنانياً بانها خطوة تنسف كل مسارات التفاوض وتنسف اتفاق الاطار الذي اسس لمسار المفاوضات غير المباشرة.

واوضح مراسلنا ان كيان الاحتلال الاسرائيلي يقوم بخروقات في لبنان ولاسيما في المناطق المتنازع عليها، وعمل على تغيير الخط 29 ودفعه باتجاه المياه اللبنانية.

ولفت مراسلنا الى ان لبنان يؤكد انه متمسك بحقوقه السيادية وقد عبر عن ذلك كل المسؤولين، وبين ان الرئيس عون ستكون له كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة عصر يوم غد، وسيتطرق الى هذا الموضوع، بالاضافة الى المواضيع المطروحة على الصعيد الاقليمي والمحلي، باعتبار ان الاتفاق الذي تم بين كيان الاحتلال الاسرائيلي وبعض شركات النفط ينسف اتفاق الاطار ويتناقض تماماً مع كل المسارات.

واكد مراسلنا ان لبنان حمّل الجهتان الراعي والوسيط اي الولايات المتحدة الامريكية والامم المتحدة مسؤولية ردع الاحتلال الاسرائيلي.

تابعوا المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

الرئيس اللبناني يترأّس اجتماعاً للوفد المفاوض في ملفّ ترسيم الحدود

'تسوية عون- ميقاتي' هل تضمن للاخير رئاسة حكومة ما بعد الانتخابات؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سوریا..سقوط قتلى ومصابين جراء انفجار قنبلة يدوية في طرطوس

سلطات السودان تصادر جميع أصول وممتلكات 'حماس' على أراضيها

يحيى سريع: نجحنا في تحرير محافظة البيضاء بشكل كامل

'كذبه' بوش الإبن بشأن حرب العراق ستخنقه أخيرا!

شاهد بالفيديو.. الرئيس عون يعقد اجتماعاً مع الوفد المفاوض مع الاحتلال، ماذا جاء فيه؟

الكويت والعراق تبحثان العلاقات المشتركة وتنسيق المواقف