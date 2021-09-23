الرئيس عون يعقد اجتماعاً مع الوفد المفاوض مع الاحتلال، ماذا جاء فيه؟

العالم- مراسلون

وقال مراسلنا الزميل حسين عزالدين، ان الاجتماع جاء اثر اعلان الاحتلال عن توقيعه عقداً مع شركة هلبرتون للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها ما اعتبر لبنانياً بانها خطوة تنسف كل مسارات التفاوض وتنسف اتفاق الاطار الذي اسس لمسار المفاوضات غير المباشرة.

واوضح مراسلنا ان كيان الاحتلال الاسرائيلي يقوم بخروقات في لبنان ولاسيما في المناطق المتنازع عليها، وعمل على تغيير الخط 29 ودفعه باتجاه المياه اللبنانية.

ولفت مراسلنا الى ان لبنان يؤكد انه متمسك بحقوقه السيادية وقد عبر عن ذلك كل المسؤولين، وبين ان الرئيس عون ستكون له كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة عصر يوم غد، وسيتطرق الى هذا الموضوع، بالاضافة الى المواضيع المطروحة على الصعيد الاقليمي والمحلي، باعتبار ان الاتفاق الذي تم بين كيان الاحتلال الاسرائيلي وبعض شركات النفط ينسف اتفاق الاطار ويتناقض تماماً مع كل المسارات.

واكد مراسلنا ان لبنان حمّل الجهتان الراعي والوسيط اي الولايات المتحدة الامريكية والامم المتحدة مسؤولية ردع الاحتلال الاسرائيلي.

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