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العميد سريع: القوات اليمنية حررت مديريات متعددة بمساحة اكثر من 2700 كم

الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:١٤ بتوقيت غرينتش

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