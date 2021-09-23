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يحيى سريع: نجحنا في تحرير محافظة البيضاء بشكل كامل

يحيى سريع: نجحنا في تحرير محافظة البيضاء بشكل كامل
الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

اعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ان قوات اليمن المسلحة "نجحت في استكمال تحرير ما تبقى من مناطقَ في محافظة البيضاء وذلك خلال عملية فجر الحرية".

العالم-الیمن

وصرح يحيى سريع، في موجز صحفي عقده اليوم الخميس، بأن القوات اليمنية، ضمن إطار "عملية عسكرية نوعية واسعة" تحمل اسم "فجر الحرية"، تمكنت من انتزاع مديريتي الصومعة ومسورة وأجزاء من مديرية مكيراس، وسيطرت إجمالا على مساحة تقدر بـ2.7 ألف كم مربع خلال 48 ساعة.

واضاف ان عملية "فجر الحرية" استهدفت بالدرجة الأولى ما تبقى من أوكار لعناصر ما يسمى بالقاعدة وداعش المرتبطة بتحالف العدوان.

واشار سريع الى تواطؤ عناصر "القاعدة" و"داعش" مع تحالف العدوان السعودي، قائلا: "بهذه العملية النوعية تكون محافظة البيضاء قد تحررت بشكل كامل".

واكد انه خلال تقدم قواتنا للقضاء على العناصر التكفيرية شن طيران العدوان أكثر من 30 غارة في محاولة لدعم تلك العناصر وإيقاف تقدم قواتنا.

وذكر المتحدث أن خسائر القوات الموالية للتحالف والحكومة اليمنية المستقيلة خلال العملية بلغت 70 قتيلا و120 جريحا و40 أسيرا، بالإضافة إلى إعطاب 10 مدرعات وآليات مختلفة واغتنام عتادا عسكريا كبيرا وسيطرة على سبعة معسكرات.

وأشار المتحدث إلى أن قوات التحالف شنت خلال العملية أكثر من 30 غارة جوية، مضيفا أن القوات اليمنية من جانبهم نفذوا 10 عمليات صاروخية وبواسطة طائرات مسيرة "استهدفت مواقع العدو".

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