سلطات السودان تصادر جميع أصول وممتلكات 'حماس' على أراضيها

العالم - السودان

وحسب (رويترز) أعلنت السلطات ​السودان​ية، صباح اليوم الخميس، مصادرة جميع أصول حركة ​"حماس​" الفلسطينية على أراضي السودان، وأضافت (الوكالة) أنّ أصول وممتلكات "حماس" في السودان شكّلت لعقود مورداً مهماً لنشاطها. وتضمنت أصول الحركة في السودان، وفق المصادر، فنادق وعقارات وشركات متعددة الأغراض وأراض وصرافات.

وأكّدت "رويترز" أنّ السودان "أوقف كل عمليات تحويل الأموال لحماس وحسابات شركات وأفراد يعملون لصالحها".

يذكر أن وزارة الخارجية السودانية أعلنت، في 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، الموافقة على تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" برعاية أميركية.

وسبق الإعلان الرسمي عن التطبيع، إعلان مجلس السيادة الانتقالي في السودان أنّ الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، وقّع قرار إزالة السودان من "قائمة الدول الراعية للإرهاب".