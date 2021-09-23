الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١
٠٣:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

اليمن.. احتفالات وانتصارات غير مسبوقة في الذكرى السابعة للثورة

الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

انتصارات غير مسبوقة حققتها القوات اليمنية في الذكرى السابعة لثورة الواحد والعشرين من سبتمبر حيث سيطرت القوات اليمنية المشتركة على مديريات بيحان وعين وعسيلان في محافظة شبوة النفطية وحريب والعبدية في مأرب بعد انهيار كبير لقوى العدوان السعودي الاماراتي وذكرت مصادر عسكرية ان الاف المرتزقة فروا الى مدينة مارب اخر معاقل المرتزقة.

العالم - المشهد اليمني

ونفت مصادر عسكرية يمنية مايروجه اعلام العدوان السعودي حول استعادتهم بعض المناطق في بيحان وعسيلان وأكدت مواصلة القوات اليمنية تقدمها نحو عتق مركز محافظة شبوة. هذا وكان اليمنيون احيوا الذكرى السابعة لثورة الواحد والعشرين من سبتمبر بمسيرات حاشدة في جميع المدن والقرى اليمنية وعبر المحتشدون عن اعتزازهم بهذه الثورة مؤكدين أنها جاءت لتلبية تطلعات الشعب اليمني في نيل حريته ورفع الوصاية الخارجية عنه.

فالى اين وصلت الثورة؟ وماهي ابرز دلالات فشل التحالف في قتلها؟ وماهي دلالات وانعكاسات هذه الانتصارات في مارب وشبوة؟ هذه الاسئلة وغيرها نطرحها على ضيوفنا في هذه الحلقة من برنامج المشهد اليمني ولكن بعد هذا التقرير حول احتفالات عيد الثورة.

يناقش برنامج المشهد اليمني هذا الموضوع مع ضيوف الحلقة:

محمد مفتاح مستشار المجلس السياسي الاعلى اليمني

محمد الزبيدي اعلامي يمني

روابط ذات صلة

بالفيديو.. يحيى سريع: نجحنا في تحرير محافظة البيضاء بشكل كامل

أنصارالله تسيطر على بيحان وحريب وتقترب من تحرير مأرب

اللواء الشامي: ثورة 21 سبتمبر أسقطت الوصاية ولم تكن طائفية كما يروج لها الأعداء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. الإنقلاب العسكري في السودان وإحتمال فك الشراكة

المالكي يشدد على ضرورة تحصين العراق من تأثير التدخلات الخارجية على الانتخابات

أسير فلسطيني مضرب منذ شهر محتجز في ظروف قاسية في 'عوفر'

رياح معاكسة سياسية تجتاح إدارة بايدن بسبب تصاعد مشكلات أجندته الداخلية

القوات اليمنية تسيطر على مديرية 'العبدية' جنوب مأرب

الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية ويطالب بوقف فوري لها