اليمن.. احتفالات وانتصارات غير مسبوقة في الذكرى السابعة للثورة

العالم - المشهد اليمني

ونفت مصادر عسكرية يمنية مايروجه اعلام العدوان السعودي حول استعادتهم بعض المناطق في بيحان وعسيلان وأكدت مواصلة القوات اليمنية تقدمها نحو عتق مركز محافظة شبوة. هذا وكان اليمنيون احيوا الذكرى السابعة لثورة الواحد والعشرين من سبتمبر بمسيرات حاشدة في جميع المدن والقرى اليمنية وعبر المحتشدون عن اعتزازهم بهذه الثورة مؤكدين أنها جاءت لتلبية تطلعات الشعب اليمني في نيل حريته ورفع الوصاية الخارجية عنه.

فالى اين وصلت الثورة؟ وماهي ابرز دلالات فشل التحالف في قتلها؟ وماهي دلالات وانعكاسات هذه الانتصارات في مارب وشبوة؟ هذه الاسئلة وغيرها نطرحها على ضيوفنا في هذه الحلقة من برنامج المشهد اليمني ولكن بعد هذا التقرير حول احتفالات عيد الثورة.

يناقش برنامج المشهد اليمني هذا الموضوع مع ضيوف الحلقة:

محمد مفتاح مستشار المجلس السياسي الاعلى اليمني

محمد الزبيدي اعلامي يمني