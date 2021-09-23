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ولي عهد الإمارات يمنح الحريري فرصة لتسديد ديون السعودية

ولي عهد الإمارات يمنح الحريري فرصة لتسديد ديون السعودية
الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٠٩ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية بأن ولي عهد الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد، منح رئيس الحكومة اللبناني السابق سعد الحريري فرصة استثمار لتسديد ديون السعودية.

العالم-الامارات

وقالت "الأخبار" ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وافق على مقاصة تسمح ببيع عدد كبير من عقارات الحريري لدفع مستحقات موظفي شركة "سعودي أوجيه" وشركات أخرى يملكها الحريري، وأموال مستحقة لبيت الزكاة، وتسديد ديون لعدد من المصارف.

وأوضحت أن "المشكلة التي تواجه دفع هذه المستحقات تكمن في أن قيمة ديون أحد المصارف السعودية على الحريري تفوق قيمة كل هذه العقارات، ما يتطلب تسوية خاصة"، كاشفة أن "بن زياد وافق على منح الحريري فرصة استثمار في الإمارات وتوفير إقامة له، على أن يستخدم الحريري عائدات استثماراته لتسديد بقية ديونه في السعودية ودول أخرى.

وأضافت: "رفض المسؤولون الإماراتيون تمويل أي نشاط سياسي أو إعلامي للحريري، بعدما طرح مقربون من الأخير فكرة إحياء المجموعة الإعلامية الخاصة بتيار المستقبل، علما أن معضلة قانونية تحول دون استثمار صحيفة "ديلي ستار" لأن ملكيتها تعود إلى جميع أفراد عائلة الحريري، وقد رفض الشقيق الأكبر، بهاء، التصرف بها من دون موافقته".

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