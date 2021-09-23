الحدود البرية الإيرانية العراقية مغلقة أمام زوار الأربعين

العالم - إيران

وأضاف العميد مهدي حاجيان اليوم الخميس أن الأخبار حول فتح حدود شلامجة كاذبة، ولا تزال المعابر الحدودية البرية الأربعة للجمهورية الإسلامية مع العراق مغلقة، كما أنه يمنع عبور الزوار من إيران إلى العراق برا.

يذكر أن أخبار كاذبة بثت في الفضاء الإلكتروني مفادها أن حدود شلامجة مفتوحة ويمكن للزوار السفر إلى العراق من هناك.

وتابع العميد حاجيان قائلا: على المواطنين عدم الالتفات إلى الإشاعات الكاذبة التي لا أساس لها والتي تنتشر في الفضاء الإلكتروني بأن المعابر الحدودية البرية للجمهورية الإسلامية والعراق مفتوحة.