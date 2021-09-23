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مراسلة العالم:حركة الجـــهاد الإسلامي الفلسطيني نحذر إدارة سجون الاحتلال من قمع اعتصام أسرى الجهاد في سجن النقب

الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش

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