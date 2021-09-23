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الجـــهاد الإسلامي تحذر الاحتلال من قمع اعتصام أسراها في سجن النقب

الجـــهاد الإسلامي تحذر الاحتلال من قمع اعتصام أسراها في سجن النقب
الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

حذرت حركة "الجهاد الإسلامي"، اليوم الخميس، سلطة سجون الاحتلال من ارتكاب "أي حماقة" بحق أسراها المعتصمين في ساحات سجن "النقب" الصحراوي.

العالم ـ فلسطين

وقالت الحركة في بيان، "نحذر الاحتلال من أي حماقة ترتكبها إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى المعتصمين في ساحات سجن النقب للمطالبة بوقف الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها مصلحة السجون بحقهم".

وحمّلت الحركة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي "كامل المسؤولية عن أي مساس بحياة الأسرى المعتصمين".

وأكدت دعمها لمطالبهم العادلة ومساندةً كافة الخطوات التي يواجهونها من خلالها إجراءات مصلحة السجون وعدوانها، بحسب البيان.

وكان 80 أسيرا من حركة الجهاد ، اعتصموا اليوم، في ساحة "الفورة" (فترة خروج السجون) بسجن "النقب"، احتجاجا على استمرار إجراءات إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي التنكيلية بحقهم.

وقال "نادي الأسير" الفلسطيني، إن هذا الاعتصام خطوة في سلسلة خطوات احتجاجية أعلن عنها الأسرى، مضيفا أن هناك تخوفات كبيرة من عملية قمع عنيفة قد يتعرضون لها.

ومنذ تمكن ستة أسرى من سجن "جلبوع" (شمال فلسطين المحتلة)، فرضت سلطات الاحتلال منظومة من الإجراءات العقابية على الأسرى بشكل عام، واختصت التابعين منهم لـ"الجهاد الإسلامي" بعقوبات مضاعفة، وفق نادي الأسير.

وخمسة من الأسرى الفارين من حركة "الجهاد الإسلامي"، إلى جانب زكريا الزبيدي القيادي السابق في "كتائب شهداء" الأقصى التابعة لحركة "فتح".

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