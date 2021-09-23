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العراق..مناقشة الخطة الأمنية لزيارة الأربعين وإجراءات حماية الزائرين

العراق..مناقشة الخطة الأمنية لزيارة الأربعين وإجراءات حماية الزائرين
الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

ترأس رئيس مجلس وزراء العراق القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني.

العالم-العراق

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان انه "جرى خلال الاجتماع مناقشة الخطة الأمنية للزيارة الأربعينية، والإجراءات المتخذة لحماية الزائرين، فضلا عن مناقشة آلية دخول الزائرين الأجانب إلى العراق والتسهيلات المقدمة لهم لأداء الزيارة".

وبحسب البيان فقد "وجّه القائد العام للقوات المسلحة بتشديد الإجراءات الأمنية لحماية المواكب، ومنع أية خروقات امنية قد تستهدف الزائرين"، مشدداً على "ضرورة تنفيذ الخطة الأمنية بكل دقة وحرص، كما أشاد سيادته بتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية، وحرصهم على الالتزام بكامل التوجيهات الأمنية والصحية".

واكد الكاظمي على "ضرورة تفعيل الجهد الاستخباري، وأن يكون الجهد استباقي، يرصد ويكشف العدو قبل تنفيذ عملياته، مع أهمية استمرار الضربات التي تمكنت من قصم ظهر الإرهاب، وضرب أوكار ومضافات داعش الارهابي".

وفي سياق الاجتماع ايضا، ناقش المجلس الوزاري الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات، وتوفير كل السبل اللازمة لتطبيقها، وبما يؤمن الأجواء الأمنية اللازمة لإجراء العملية الانتخابية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على "ضرورة أن يكون هناك تواصل ما بين الأجهزة الأمنية مع مفوضية الانتخابات، عبر قنوات الاتصال المعتمدة، وتبليغها بأي تجاوزات وخروقات تحصل في الحملات الدعائية من قبل المرشحين".

ودعا إلى "تحقيق أقصى درجات الانسيابية للممارسة الانتخابية، وبما يشجع على المشاركة الفاعلة فيها"، مشددا على "ضرورة وقوف الأجهزة الأمنية على الحياد، وأن يقتصر واجبها على حماية العملية الانتخابية، ووأد اي محاولة لإفشالها".

وناقش المجلس الوزاري للأمن الوطني، المواضيع المدرجة في جدول الاعمال، وأصدر عدداً من القرارات بشأنها، بينها الموافقة على تمديد عمل فريق التحقيق الدولي لجمع وتوثيق جرائم داعش الارهابي.

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