اليمن...اقامة فعالية الحملة الدولية لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي

العالم-اليمن

وفي بداية الفعالية ألقى العميد حميد عبد القادر عنتر مستشار رئاسة مجلس الوزراء رئيس الحملة الدولية لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي كلمة افتتاحية وترحيبة، ورحب عبد القادر عنتر في بداية كلمته بالاخوة الضيوف الواصلين من صنعاء الدكتور حسن مقبولي نائب رئيس مجلس الوزراء والمهندس عبد الرقيب الشرماني وزير المياة والاخ محافظ اب اللواء عبد الواحد صلاح والقاضي عبد العزيز الصوفي رئيس محكمة استئناف محافظة إب والشيخ عبد الحميد الشاهري وكيل اول محافظة إب والشيخ قاسم المساوى وكيل محافظة إب والشيخ عبد الرحمن الزكري وكيل المحافظ الاستاذ عبد الحكيم مقبل مدير عام الثقافة الدكتور مراد الصادر مدير الجمعيات والمنظمات ممثل المنظمة الالمانية والاخ سلطان نائب مدير مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل محافظة إب و العقيد عبد السلام حبيب قائد الشرطة العسكرية الدكتور العزي العقاب عميد كلية التربية محافظة إب ورحب بكل الكتاب والكاتبات والنخب السياسية ومشايخ واعيان ووجهاء محافظة اب. واشار العميد عنتر الى نشاط الحملة الدولية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ودورها البارز بتنفيذ عدة وقفات احتجاجية بالتنسيق مع ابناء الجاليات اليمنية في كلا من امريكاء واوروباء والمانيا والهند ولندن بالمطالبة بوقف العدوان وفك الحصار على اليمن برا وبحرا وجوا وتم إعداد استطلاع مع بعض النخب العربية والدولية من مختلف دول العالم اعد التقرير محمد فؤاد الصديق نائب مدير عام مكتب الثقافة رئيس مؤسسة اماس للإعلام اشادو النخب العربية بدور الحملة الدولية بنقل وإبراز مظلومية اليمن للعالم الخارجي، وشكر رئيس الحملة رجال الرجال من ابطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في مواقع العزة والشرف والكرامة الذين سطرو اروع الملاحم والبطولات في مختلف الجبهات والعمق السعودي واشار ان مأرب وشبوة اصبحت في قبضة الجيش واللجان الشعبية واذا استمر العدوان على اليمن سيتم نسف كل عواصم دول العدوان وتحويلها الى ركام.

وبعد ذلك ألقى محافظ اب اللواء عبد الواحد صلاح كلمته ورحب في البداية بالاخ نائب رئيس الوزراء حسن مقبولي ووزير المياة ونائب وزير المياة وشكر المحافظ جهود قيادة الحملة الدولية ودورها البارز بنقل مظلومية اليمن للعالم واشار الاخ المحافظ ان مطار صنعاء مطار مدني يفترض يتم تحييده من اي صراع سياسي وعسكري واغلاقه يعتبر جريمة حرب يحاكم مرتكبية في محكمة الجنايات الدولية واشار الاخ المحافظ ان هناك مفاجأت في مأرب وإنتصارات في مختلف الجبهات وفي العمق السعودي وشكر ابطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في مواقع العزة والكرامة وحيا الاخ المحافظ الشعب اليمني الصامد صمود اسطوري الذي اذهل العالم واصبحت بطولاته مادة اساسية تدرس في كبرى الاكاديميات العسكرية في العالم.

وبعد ذلك بدأت كلمة نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسن مقبولي، وشكر في بداية كلمته قيادة الحملة الدولية لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي وفريقها الداخلي والخارجي في مختلف دول العالم وشكر ابناء الجاليات اليمنية في الخارج في امريكاء واوروباء الذين ينفذو وقفات احتجاجية ضد قوى الاستكبار واشار مقبولي ان الحرب العسكرية التي شنت على اليمن حرب عبثية وتم شن العدوان من واشنطن ومنفذ العدوان ادواتهم من حكام دويلات الخليج (الفارسي) الخونة وقال إغلاق مطار صنعاء سوف يقابله إغلاق مطار الرياض وان المعركة انتقلت من الدفاع الى الهجوم وهناك تطور نوعي في القوة الصاروخية والطيران المسير اذا استمر العدوان سوف تكون كل عواصم دول العدوان في مرمى الصواريخ البالستية واشار نائب رئيس الوزراء ان هناك مؤشرات بدات تلوح بالافق بالنصر والتمكين حظر الفعالية ابرز الكتاب والكاتبات والنخب السياسية اليمنية من ابرز الكتاب عبد الجبار الغراب الاخ عبد العزيز الصلاحي الدكتور عادل الصداقي هشام عبد القادر عنتر رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني فرع اليمن ابتسام وجية الدين سفيان احترام المشرف الدكتور مراد الصادر الشيخ مسعد فاضل مستشار المحافظ العميد فيصل الخياط مدير ادارة المخدرات م/اب وايضا العميد ركن حسن محرم و العقيد نجيب عنتر الرائد ايمن عنتر وابرز المشایخ الحاضرين الشيخ فضل دماج الشيخ علي الخولاني الشيخ عبد الله المنصوري الاخ فايز الغيثي والدكتور عبد الرقيب الدعيس مستشار الحملة الدوليه مستشار محافظ اب الاخ زياد حجر ايضا كان الحضور مهيب من مختلف النخب السياسية والنخب الاكاديمية وممثلي الاحزاب والتنظيمات السياسية ومشائخ ووجهاء واعيان اللواء الاخضر والقيادات الامنية والعسكرية كما لا ننسى ان نشكر فريق العمل الذي اعد ورتب لهذه الفعالية الكبرى وهم الدكتور نبيل المرتضى مدير عام مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل الاستاذ عبد الرحمن الحوثي نائب رئيس الحملة خالد الشايف مدير مطار صنعاء الدولي

الشيخ درهم ابو الرجال رئيس المجلس الاعلى لمنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد الصادر رئيس الفريق الخارجي للحملة الدولية لشؤون العلاقات الدولية والاخ عبد الرحمن الشبعاني رئيس الفريق الإعلامي للحملة الدوليه كما هو الشكر لكل اعضاء وفريق الحملة الدولية في الداخل وخارج الوطن الذي يضم فريقها كوكبة من كبار كتاب ومفكري العالم ونشكر الاخ عبد الحكيم مقبل مدير عام الثقافة م/اب الشخصية الوطنية والاخ محمد فؤاد الصديق رئيس مؤسسة اماس للإعلام الذي اعد الفلم الوثائقي للحملة الدولية والاخوة موظفي مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل بكل طاقمها وكل رؤساء المنظمات والجمعيات رجال ونساء كلا باسمه وصفته مع الشكر للشخصية المجهولة الدكتور مراد الصادر رئيس الفريق الخارجي للحملة الدولية لشؤون العلاقات الدولية الذي يعمل ليل ونهار وتواصل مع سفراء العالم لإبراز مظلومية اليمن للعالم.