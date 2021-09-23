إنحدار حياة الصهاينة في الكيان المحتل

العالم - غياهب الكيان

الواقع في الكيان الغاصب لايبشر الصهاينة بالخير الإخفاقات والتعثر والعنف والجرائم وإهمال سلطات الاحتلال كل هذا بات سيمة الحياة في هذا الكيان الذي تكثر التحذيرات من مسيره المظلم.

التحذيرات من الأسوأ لمستقبل الكيان تجد ترجمة في إحد نواحي الحياة من خلال ارتفاع نسب الفقر الذي يضرب المجتمع الصهيوني الذي وصل إلى مستويات عالية.

من معالم الفساد الذي يتفشى في الكيان هو غزو المواد اغذائية الفاسدة الأسواق الإسرائيلية، حيث تباع هذه المواد لا سّيما اللحوم منتهية الصلاحية بكثرة من دون حسيب أو رقيب.

ينتشر العنف في جميع أنحاء الكيان الصهيوني لا سّيما في الجنوب حيث تقوم عصابات مسلحة من المستوطنين بسرقات منظمة لا سّيما سرقة معدات ورش البناء التي تكبد أصحابها خسائر مادية فادحة.

وتسمر في مجتمع الكيان الصهيوني الاعتداءات على سائقي الحافلات العمومية لا سّيما الفسطينين منهم حيث تنتشر في جميع انحاء الكيان.

وناقش البرنامج إنحدار حياة الصهاينة وتزايد نسب الفقر في الكيان المحتل والمواد الغذائية الفاسدة التي تغزو أسواقه واستمرار الاعتداءات على سائقي الحافلات الفلسطينيين مع ضيف البرنامج المتابع للشأن الإسرائيلي نبيه عواضة.

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