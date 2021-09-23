أردوغان: 'بايدن' يموّل المنظمات الإرهابية في سوريا

العالم - تركيا

وصرح الرئيس التركي بأن أنقرة عملت بشكل جيد مع جورج بوش الابن وباراك أوباما ودونالد ترامب، لكن لا أستطيع القول بأن بداية عملنا مع جو بايدن كانت جيدة.

وتابع أردوغان قائلا تعليقا على حجب مقاتلات "F-35" عن تركيا: "نتصرف بصدق وموقفنا صادق لكن الولايات المتحدة للأسف لم تتصرف كذلك".

وبخصوص الأوضاع في أفغانستان قال أردوغان "بالنظر إلى النهج الحالي لطالبان للأسف لم يتم تشكيل إدارة شاملة وحاضنة للجميع".

وأضاف "عندما تنظرون إلى الأسلحة الموجودة حاليا في أيدي طالبان، تجدون أنها أسلحة أمريكية وبالتالي سيتعين عليها دفع ثمن ذلك".