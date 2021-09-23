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قرض بقيمة 181.7 مليار ليرة سورية لدعم زراعة القطن

قرض بقيمة 181.7 مليار ليرة سورية لدعم زراعة القطن
الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

وافق رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارتي المالية والصناعة بمنح المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان قرضاً مالياً قدره 181.707 مليار ليرة سورية لشراء الأقطان المحبوبة وبذور القطن من الفلاحين لموسم 2021-2022.

العالم-سوريا

وأوضح مدير عام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان عادل الخطيب في تصريح لمندوب سانا فائدة هذا الإجراء لجهة تأمين السيولة المالية اللازمة للمؤسسة من أجل شراء المحصول من المزارعين بعد تحديد سعر الكيلوغرام منه بـ 2500 ليرة سورية ما يسهم بتنفيذ أهداف الخطة الإنتاجية الزراعية وتقديم الدعم للفلاحين وتشجيعهم على الاستمرار بزراعة هذا المحصول الاستراتيجي.

وأضاف الخطيب: إن القرض يأتي في إطار الدعم الحكومي لزراعة القطن وشراء وتوريد أكبر كمية ممكنة من الأقطان المحبوبة والبذور لسد احتياجات شركات الغزول والزيوت واستمرارها بالعمل والإنتاج.

وكان رئيس مجلس الوزراء وافق بداية الشهر الحالي على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تحديد سعر شراء الكيلوغرام الواحد من محصول القطن المحبوب من الفلاحين لموسم 2021 بمبلغ قدره 2500 ليرة سورية واصلاً أرض المحالج ومراكز استلام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.

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