قرض بقيمة 181.7 مليار ليرة سورية لدعم زراعة القطن

العالم-سوريا

وأوضح مدير عام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان عادل الخطيب في تصريح لمندوب سانا فائدة هذا الإجراء لجهة تأمين السيولة المالية اللازمة للمؤسسة من أجل شراء المحصول من المزارعين بعد تحديد سعر الكيلوغرام منه بـ 2500 ليرة سورية ما يسهم بتنفيذ أهداف الخطة الإنتاجية الزراعية وتقديم الدعم للفلاحين وتشجيعهم على الاستمرار بزراعة هذا المحصول الاستراتيجي.

وأضاف الخطيب: إن القرض يأتي في إطار الدعم الحكومي لزراعة القطن وشراء وتوريد أكبر كمية ممكنة من الأقطان المحبوبة والبذور لسد احتياجات شركات الغزول والزيوت واستمرارها بالعمل والإنتاج.

وكان رئيس مجلس الوزراء وافق بداية الشهر الحالي على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تحديد سعر شراء الكيلوغرام الواحد من محصول القطن المحبوب من الفلاحين لموسم 2021 بمبلغ قدره 2500 ليرة سورية واصلاً أرض المحالج ومراكز استلام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.