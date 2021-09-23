الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١
٠٥:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

أ ف ب: رئيس البرلمان التونسي يدعو "للنضال السلمي" ضد "الحكم الفردي المطلق"

الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 23-09-2021

شاهد بالفيديو.. القوات اليمنية تسيطر على مديرية العبدية بمأرب واستسلام قوى العدوان

مجلس الأمن يدين بشدة 'محاولة تعطيل المرحلة الانتقالية في السودان'

العودة للاتفاق.. أولوية.. الاتحاد الأوروبي: أعضاء الاتفاق النووي متفقون على استئناف المفاوضات بسرعة

باكستان تطالب دول العالم بوضع خارطة طريق للاعتراف دبلوماسيا بحركة طالبان

التيار الشعبى: تدابير قیس سعید خطوة هامة لمكافحة الفساد والإرهاب