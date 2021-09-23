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العودة للاتفاق.. أولوية..

الاتحاد الأوروبي: أعضاء الاتفاق النووي متفقون على استئناف المفاوضات بسرعة

الاتحاد الأوروبي: أعضاء الاتفاق النووي متفقون على استئناف المفاوضات بسرعة
الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

قال نائب الأمين العام لخدمة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، والذي يرأس اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، إن أعضاء الاتفاق والولايات المتحدة متفقون على الحاجة لاستئناف سريع لمحادثات فيينا، من حيث انتهت في الجولة السادسة.

العالم - إيران

إنريكي مورا، المتواجد حاليا في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كتب على حسابه على تويتر اليوم الخميس، "لا تزال العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي أولوية".

وأضاف أن الحكومة الإيرانية الجديدة أبدت رغبتها في العودة إلى محادثات فيينا، كما يظهر الاتصال بالمشاركين الآخرين في الاتفاق النووي والولايات المتحدة أنهم متفقون على استئناف سريع للمحادثات من حيث انتهت في الجولة السادسة.

وانتهت الجولة السادسة من المحادثات الخاصة بإحياء الاتفاق النووي في يونيو الماضي في فيينا، ويصر الاتحاد الأوروبي على استئناف الحوار في أسرع وقت ممكن.

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