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مجلس الأمن يدين بشدة 'محاولة تعطيل المرحلة الانتقالية في السودان'

مجلس الأمن يدين بشدة 'محاولة تعطيل المرحلة الانتقالية في السودان'
الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات "محاولة تعطيل المرحلة الانتقالية في السودان بالقوة"، وذلك بعدما أعلن السودان إحباط محاولة انقلابية.

العالم - السودان

وفي بيان صحفي أصدروه مساء أمس الأربعاء بتوقيت نيويورك، جدد أعضاء مجلس الأمن "دعمهم الكامل لرئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في مساعيه ليمر السودان بمرحلة انتقالية ناجحة تحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني في مستقبل شامل وسلمي ومستقر وديمقراطي ومزدهر".

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أدان محاولة الانقلاب، ودعا أيضاً إلى مواصلة الالتزام بالعملية الانتقالية.

وشجع أعضاء مجلس الأمن كذلك الجهات الفاعلة المدنية والعسكرية في السودان على الالتزام بالمرحلة الانتقالية ومواصلة العمل بروح التعاون «لتحقيق هدف انتقال السودان الشامل على النحو المبين في الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام».

وأعرب أعضاء مجلس الأمن، وفقاً لموقع أخبار الأمم المتحدة، عن تضامنهم مع شعب السودان، وأكدوا استعدادهم لدعم السودان خلال الفترة الانتقالية، كما جددوا التزامهم القوي بسيادة السودان واستقلاله وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية.

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