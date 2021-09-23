نائب أميركي يدعو لإنهاء تدخل أميركا العسكري في سوريا بأسرع وقت ممكن

‏العالم-سوريا

في هذه الاثناء، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، تعيين إيثان غولدريتش كمعاون نائب وزير الخارجية ومسؤول عن الشرق الأوسط و«التواصل» مع سورية، خلفاً لإيمي كوترونا التي عُينت ممثلة لشؤون سورية بالإنابة في شباط الفائت، ملغية بذلك منصب «المبعوث» الأميركي الخاص للملف السوري والذي كان معمولاً به خلال السنوات الماضية.

وحسب صحيفة «الشرق الأوسط» المملوكة للنظام السعودي، فقد تشارك عدة نواب من الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأميركي، التعديل المطروح من النائب جمال بومان، والذي جاء قبل أسبوع من تصويت الكونغرس على مناقشة قانون ميزانية الدفاع الوطني للسنة المالية 2022 وميزانية وزارة الدفاع الأميركية.

وأشار بومان في تصريحات نشرها على مدونته الشخصية إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن كان محقاً في التحدث علناً ضد الحرب في أفغانستان، الأمر الذي تطلب شجاعة هائلة، لمتابعة إنهاء التدخل العسكري الأميركي هناك. وأضاف: «لفترة طويلة جداً، كانت أولويات الإنفاق في بلادنا خارج نطاق السيطرة، وأعتقد أن البيت الأبيض يدرك أن الوقت قد حان لإنفاق أموال الأميركيين في بناء الطرق والمدارس والشركات هنا في الوطن بدلاً من تبذيرها في الخارج».

واعتبر النائب الديمقراطي، أن الكثير من السوريين فقدوا أرواحهم نتيجة للسياسة الأميركية الكارثية، لكن الرئيس بايدن لديه فرصة رائعة لإظهار روح القيادة مرة أخرى على المسرح العالمي، على حد قوله، داعياً زملاءه النواب إلى الانضمام إليه في دعم التعديل وإنهاء التدخل العسكري الأميركي في سورية في أسرع وقت ممكن.

تحرك النائب الأميركي يأتي في وقت يتصاعد فيه الحديث حول انسحاب أميركي محتمل من سورية، يتبع الانسحاب الذي نفذته الولايات المتحدة من أفغانستان والذي ستقوم به في العراق قبل نهاية هذا العام، الأمر الذي دفع بقيادات ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» الانفصالية إلى التصريح علناً بضرورة أن تقوم واشنطن بإعلامهم قبل خروجها من سورية مستحضرين المقولة الشهيرة «أميركا دائماً ما تتخلى عن حلفائها»، وهو ما ردت عليه الإدارة الأميركية أول من أمس من خلال تصريح مصدر في وزارة الخارجية الأميركية.

يأتي هذا التطور تزامناً مع إعلان وزارة الخارجية الأميركية، عن تعيين الدبلوماسي إيثان غولدريتش مسؤولاً عن الشرق الأوسط و«التواصل» مع سورية، خلفاً لإيمي كوترونا التي عُينت ممثلة لشؤون سورية بالإنابة في شباط 2021.

وذكر موقع «المونيتور» الأميركي نقلاً عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، أن كوترونا ستعين في مهمة جديدة سيتم الإعلان عنها قريباً.

ومواقع إعلامية معارضة نقلت عن موقع «المونتور» الأميركي: أن غولدريتش سيعمل مع الإدارة في واشنطن على إصلاح المشكلات في الداخل، ووضع سياسة أميركية نحو سورية أكثر تبلوراً.