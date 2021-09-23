مؤشرات إذابة جليد العلاقات الايرانية السعودية وتنامي المعارضة ضد الرئيس التونسي

العالم - بانوراما

ويأتي الموقف الايراني عقب تصريحات الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز التي أكد فيها أن إيران دولة جارة؛ معربا عن أمله في أن تؤدي المحادثات الأولية معها إلى نتائج ملموسة لبناء الثقة.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول..قول أربعة أحزاب تونسية بإن الرئيس قيس سعيد فقد شرعيته بعد الإجراءات الجديدة التي أعلنها مؤكدة أن عزله أصبح واجبا.

وقوبل قرار سعيد برفض حركة النهضة أيضا ‬‬ويضع موقف هذه الأحزاب مزيدا من الضغوط على الرئيس الذي كان قد جمد أعمال البرلمان وعزل رئيس الوزراء في تموز/يوليو الماضي ضمن إجراءات استثنائية قال إنها تهدف لإنقاذ البلاد من الانهيار.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.