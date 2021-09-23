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حماس تنفي أخبارًا حول مصادرة السودان أموالًا للحركة

حماس تنفي أخبارًا حول مصادرة السودان أموالًا للحركة
الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس، أخبارًا حول "مصادرة السلطات السودانية جميع أصول حماس على أراضي السودان".

العالم ـ فلسطين

وقال نائب حركة حماس في الخارج، موسى أبو مرزوق: إن "بعض ما ورد قديم، وأكثره لا علاقة للحركة به، ولا جديد في هذا الصدد".

وشدد أبو مرزوق في منشور كتبه على حسابه في موقع تويتر للتغريدات القصيرة، على "أن الخبر بمجمله، لا أصل له في هذا الوقت".

من جهته، أكد المتحدث باسم الحركة حازم قاسم أنه لا وجود لأي استثمارات لحماس في السودان، وأضاف في تصريح لوكالة الأناضول التركية، أن الحركة ليست لديها أي مشكلة مع أي جهة في السودان.

ورأى المحلل السياسي حازم عياد أن "خبر مصادرة السلطات السودانية أموالًا لحماس مشوّه، ويربط بين حماس والانقلاب بطريقة سخيفة".

وذهب عياد إلى أن مثل هذه الأخبار تهدف إلى "الربط بين المحاولة الانقلابية، ونضالات الشعب الفلسطيني ومقاومته".

ونشرت وكالة رويترز، الخميس، خبرًا أشار إلى "مصادرة السلطات السودانية، أصول حماس على أراضي السودان".

وجاء في الخبر أن "أصول حماس المصادرة تشمل فنادق وعقارات وأراضي وشركات صرافة".

وأضاف الخبر: "أوقفت السلطات السودانية عمليات تحويل الأموال لحماس، وشركات وأفرادًا يعملون لمصلحة الحركة".

وتأتي أخبار "مصادرة السلطات السودانية، أموالًا لحماس"، بعد يومين من إعلان وزارة الدفاع السودانية "إحباط محاولة انقلاب".

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