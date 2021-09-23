الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١
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خطيب زاده في معرض رده على وزير الخارجية البريطاني: امير عبد اللهيان اكد ان بريطانيا بحاجة إلى تغيير نهجها وقد تأخر هذا التغيير لفترة طويلة

الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

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