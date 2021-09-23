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خطيب زادة لوزيرة الخارجية البريطانية: على لندن أن تغير سلوكها

خطيب زادة لوزيرة الخارجية البريطانية: على لندن أن تغير سلوكها
الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ليوم الخميس، أن على بريطانيا أن تغير سلوكها، وأن هذا التغيير قد تأخر لفترة طويلة.

العالم - إيران

وفي تغريدة له على تويتر تعليقا على تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، كتب سعيد خطيب زاده: ان تغريداتكِ النارية – والتي تتعارض مع اللهجة التي تستخدمينها في الواقع – قد تطلق عناوين اعلامية جيدة، ولكن الشعار، لا يمكنه مطلقا ان يرد على الاحكام القانونية الصادرة من المحاكم.

ولفت خطيب زاده: مثلما قال وزير الخارجية الدكتور أمير عبداللهيان بصراحة، على بريطانيا أن تغير سلوكها، وان هذا التغيير قد تأخر فترة طويلة.

وكانت وزيرة الخارجية البريطانية أشارت في تغريدة لها بعد اللقاء مع وزير الخارجية الإيراني على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة، انها نوهت خلال اللقاء الى موضوعين؛ الافراج عن الرعايا البريطانيين وعودة ايران الى طاولة المفاوضات حول الاتفاق النووي في فيينا.

وفي تغريدة اخرى، طالبت وزيرة الخارجية البريطانية بالافراج عن البريطانية من اصول ايرانية نازنين زاغري.

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خطيب زادة لوزيرة الخارجية البريطانية: على لندن أن تغير سلوكها

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