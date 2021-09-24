قتيل و12 إصابة بعد إطلاق نار في ولاية تينيسي الأمريكية

العالم - الأميرکيتان

وذكرت شبكة "دبليو آر إي جي" الأمريكية أن عدة أشخاص نقلوا إلى المستشفى، بعد أنباء عن إطلاق نار في متجر بضاحية كوليرفيل الأمريكية.

وقالت الشرطة الأمريكية إن إطلاق النار أسفر عن مقتل شخص وإصابة 12 آخرين، بعدما قرر أحد الأشخاص فتح النار في أحد المتاجر، ثم انتحر.

وقال قائد الشرطة ديل لين إن ضباط إنفاذ القانون هرعوا إلى مسرح الجريمة بعد إطلاق النار مباشرة في متجر كروجر، وبدأوا في تقديم العون للضحايا ولآخرين اختبأوا داخل المتجر.

وأضاف أن مطلق النار، الذي يُعتقد بأنه تصرف من تلقاء نفسه، وُجد ميتا في مرأب للسيارات خارج المتجر.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن جثة المشتبه به اكتٌشفت داخل مركبة.

ولم تقدم السلطات بعد تفسيرا للدافع الذي من المحتمل أن يكون وراء الجريمة.

وقال لين إن بعض الناجين إصاباتهم خطيرة، مضيفا أنهم نقلوا جميعا إلى مستشفيات في المنطقة.

وتشهد الولايات المتحدة، حالات إطلاق نار عشوائية على فترات متقطعة في أماكن عديدة، كان أحد إصابة 6 أشخاص بحادث إطلاق نار بمنطقة إيست سانت لويس بولاية إلينوي.

كما تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن وقوع حادثة إطلاق نار في قاعدة "فورت ميد" بولاية ماريلاند شمالي واشنطن.

ولكن ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن كبير الضباط المعنيين بالعلاقات العامة في القاعدة، شيري كوبير، قوله إن الحادث الذي يتحدث عنه الإعلام كان مجرد "تدريب".