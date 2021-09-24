الجمعة ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١
٠٤:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

رويترز: حزب الله يعلن عن وصول الباخرة الثانية المُحملة بالمازوت والقادمة من إيران مساء الخميس إلى مرفأ بانياس بسورية

الجمعة ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الحشد الشعبي يعلن إحباط "تعرض إرهابي" جنوب سامراء

وصول الباخرة الايرانية الثانية المُحملة بالمازوت إلى مرفأ بانياس

امير عبداللهيان يلتقي مع الامين العام للامم المتحدة

وزير الخارجية السوري يبحث مع نظيره الاردني سبل ضمان أمن الحدود المشتركة

خلال لقائه رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة... وزير الخارجية الايراني: اغتيال الشهيد سليماني احد ابرز مظاهر الارهاب

نائبة أمريكية تبكي بسبب تمويل القبة الحديدية الإسرائيلية