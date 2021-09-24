شاهد..ابرز ما تداولته منصات التواصل في العالم الاسلامي هذا الاسبوع

العالم - هاشتاغ

وأكد رئيسي في كلمة عبر الفيديو مسجّلة مسبقا أن "حدثين طبعا التاريخ هذا العام. في السادس من كانون الثاني/يناير حين اقتحم الشعب مقر الكونغرس الأميركي، وفي آب/أغسطس حين تساقط أفغان من الطائرات الأميركية.

ومن الكابيتول إلى كابول، تم توجيه رسالة واضحة إلى العالم مفادها أن نظام الهيمنة الأميركي لا يتمتع بأي مصداقية لا داخل البلاد ولا خارجها".

في مجال آخر تصدر وسم السودان الخطاب الانقلابي" قائمة الهاشتاغات الاكثر تداولا في الخرطوم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد مهاجمة رئيس مجلس السيادة السوداني "عبد الفتاح البرهان" القوى السياسية في البلاد، غداة الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة من قبل بعض العسكريين.

والى لبنان حيث لازال موضوع الوقود الايراني حديث الساعة لدى غالبية اللبنانيين، في السياق إنتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي للرئيسة العامة لدير في بلدة جبولة في منطقة البقاع، الأم جوسلين، تشكر سماحة السيد حسن نصر الله لتأمين مادة المازوت للدير.

في مجال آخر واجه الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش هجومًا عنيفًا، خلال مشاركته في لقاء عام أقيم في مدينة (لونغ بيتش) بمقاطعة لوس أنغلوس الأمريكية للحديث عن سنوات حكمه. وانتقد جندي سابق في الجيش الأمريكي وباحث سياسي ما ارتكبه جورج بوش في العراق، واتهمه بـالكذب وقتل مليون عراقي ..