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كاميرا العالم توثق اقتحام الصهاينة للمسجد الاقصى المبارك

الجمعة ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، و تمت عملية الإقتحام على شكل مجموعات كبيرة ومتتالية

العالم - مراسلون

وسط اجراءات احتلالية مشددة وانتشار اعداد كبير لقوات الاحتلال اقتحم المئات المستوطنين باحات المسجد الاقصى المبارك لأداء طقوس تلمودية في محاولة منهم لاحياء ما يعرف بعيد العرش وتكريس بقوة السلاح التقسيم الزماني والمكاني.

ورغم اجراءات الاحتلال الاسرائيلي التي تصب لصالح الجماعات اليهوديه المتطرفه الا ان المئات من الفلسطينيين المقدسيين توجهوا للمسجد الاقصى المبارك لدفاع عنه ومنع تدفق المستوطنيين اليه استجابة لدعوات فلسطينية انطلقت لشد الرحال.

المرجعيات الدينية الاسلامية اعتبرت ما يحدث من اقتحامات للمسجد الاقصى المبارك تعدي خطير ينذر بأنفجار الوضع مجددا بوجه الاحتلال ومستوطنيه.

من خلال هذا الباب وباب المغاربة التاريخي يتم نقل مئات قطعان المستوطنين عبر الجسر الى باحات المسجد الاقصى المبارك، وبأكيد دعم رسمي حكومي للاحتلال الاسرائيلي لتنديس اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين فالوضع بحاجة الى وقفة جادة قبل فوات الاوان.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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