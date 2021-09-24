شاهد.. عيون أسرى الفلسطينيين وعوائلهم تتجه نحو المقاومة

العالم - مراسلون

ثلاثون عاما قضاها هاذان الكهلان في حالة انتظار للافراج عن نجليهما محمد وعبد الجواد شماسنة واللذان اعتقلا في العام ١٩٩٢، ورغم الصفقات التي مرت منذ ذاك العام وحتى اليوم كان الاحتلال يستثني الشقيقين من اي صفقة تحت عناوين من بينها خطورتهما على الاحتلال، اليوم ومع عودة الحديث عن صفقة بين المقاومة والكيان الاسرائيلي وتاكيد حركة حماس انها قدمت خارطة طريق للصفقة عاد الامل الى وجه ام العبد وابو العبد بان يحتضنا نجليهما قيل المصير المحتوم.

اكثر من خمسة الاف اسير فلسطيني عيونهم تتجه الى المقاومة الفلسطينية التي يرون بأنها المخلص من زنازين الاحتلال وكما يبدو فان الاسرى الفلسطينيين من كافة الفصائل والذين قضى العشرات منهم ربع قرن في الاسر لم يعودوا ينتظرون من اللقاءات السياسية والمفاوضات اي جديد سوى مزيد من الضغط والاضطهاد وازدياد الممارسات القمعية من ادارة السجون بحقهم.

كم ام او اب او ابن او ابنة او شقيق او شقيقه يسترقون السمع علهم يعرفون عن ابنائهم وذويهم من الاسرى خبرا .

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