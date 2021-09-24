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أمير عبد اللهيان لغوتيريش: نحن بحاجة إلى حضور عادل ومسؤول للأمم المتحدة في كل مكان من فلسطين إلى سورية واليمن وأفغانستان

الجمعة ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

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