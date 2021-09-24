الجمعة ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١
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غوتيريش يرحب في لقائه أمير عبداللهيان بتعاون ايران الواسع مع الأمم المتحدة في قضايا المنطقة بما فيها اليمن ويعتبرها شريكا مقربا للأمم المتحدة

الجمعة ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

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