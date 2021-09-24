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السلطة المحلية بمحافظة البيضاء تبارك عملية "فجر الحرية "

السلطة المحلية بمحافظة البيضاء تبارك عملية
الجمعة ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

باركت السلطة المحلية بمحافظة البيضاء، الانتصارات التي حققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في عملية " فجر الحرية" والتي أسفرت عن دحر العناصر التكفيرية واستكمال تطهير مديريات المحافظة.

العالم - اليمن

وأوضحت السلطة المحلية في بيان لها أن أبطال الجيش واللجان الشعبية والأجهزة الأمنية وأحرار مديريتي الصومعة ومسورة وقبائل المحافظة، تمكنوا من دحر مرتزقة العدوان وأدواته من القاعدة وداعش من مناطق وعزل المديريتين بعد سنوات من معاناة أبناء تلك المناطق من تلك العناصر.

وثمن البيان وقوف قبائل مديريتي الصومعة ومسورة وأحرار البيضاء إلي جانب الجيش واللجان الشعبية والأجهزة الأمنية في دحر مرتزقة العدوان وأدواته من القاعدة وداعش.

وبارك البيان، لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى والشعب اليمني، تحرير مديريات محافظة البيضاء من الغزاة والتكفيريين بالتزامن مع العيد السابع لثورة 21 سبتمبر.

ودعا من تبقى من المغرر بهم العدوة إلى جادة الصواب والوقوف إلى صف الوطن والاستفادة من قرار العفو العام.

وأكدت السلطة المحلية، أن الجيش واللجان الشعبية والأجهزة الأمنية ومعهم كل الأحرار من أبناء محافظة البيضاء، يقفون صفاً واحداً ضد كل من يحاول إقلاق السكينة العامة.

وجددت التأكيد على الاستمرار في رفد الجبهات لاستكمال تحرير كامل تراب الوطن من الغزاة والمحتلين.

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