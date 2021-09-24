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إردوغان: العلاقة مع بايدن "لم تبدأ بشكل جيد"

إردوغان: العلاقة مع بايدن
الجمعة ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن العلاقة مع الرئيس الأميركي جو بايدن لم تبدأ بشكل جيد.

العالم-تركيا

وأشار الرئيس التركي على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؛ إلى قضية الطائرات الأميركية التي طلبت تركيا منها مئة وحدة قبل أن يرفض طلبها بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-اربعمئة.

وقال اردوغان إن تركيا دفعت ثمن الطائرات ولكنها لم تستلمها؛ وان تركيا كانت صادقة لكن الولايات المتحدة لم تكن كذلك؛ ولفت إلى أن مسار الأمور بين اثنين من اعضاء حلف شمال الأطلسي، ليس واعدا في الوقت الحالي. وعلى صعيد الملف الأفغاني، اعتبر الرئيس التركي أن الولايات المتحدة هي التي يجب أن تدفع الثمن في حال حدوث موجة هجرة واسعة.

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إردوغان: العلاقة مع بايدن "لم تبدأ بشكل جيد"

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